COMPAGNIE D’ASSURANCE CAAT : L’ancien directeur d’une agence détourne 2 milliards

Un ancien directeur de l’agence de la Compagnie algérienne d’assurance (CAAT) de la rue Docteur Saâdane, à Alger, ainsi que six autres personnes, sont accusés de détournement de près de deux milliards de centimes. Selon les premiers éléments d’information concernant le dossier, traité actuellement par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, l’ancien directeur, actuellement en fuite, fabriquait de faux dossiers de dédommagement de clients victimes de la baisse de tension électrique. Avec le concours d’expert véreux, ce responsable a profité de la convention signée entre la CAAT et la Sonelgaz pour facturer à cette dernière des remboursements de 1,6 milliard de centime au profit d’un couple ainsi qu’un laboratoire d’analyses. Les deux premiers ont empoché plus de 200 millions, alors que le responsable du laboratoire a été destinataire de deux virements de 530 millions et de 860 millions. Le pot aux roses a été découvert suite à une enquête menée par des responsables intrigué par les sommes reversés à des clients de l’agence en question.