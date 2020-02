COMMUNICATION : Vers la création de nouvelles chaînes tv

Le ministre de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement, Ammar Belhimer, a dévoilé, lundi, un projet de création d’une chaîne de télévision internationale pour améliorer l’image de l’Algérie, en plus de deux autres chaînes, une pour la jeunesse et la seconde une chaîne parlementaire, et la création d’un institut de recherche d’opinions. Belhimer a souligné, lors de sa visite à la radio nationale, la nécessité de purifier le secteur des médias et de renforcer sa référence et son cadre juridique, en vue de restaurer la crédibilité des médias afin de restaurer la confiance des citoyens, et a souligné la nécessité d’activer les lois contraignantes pour faciliter l’accès des journalistes aux sources d’information, et de refinancer le Fonds d’appui à la formation. Belhimer a expliqué le programme du gouvernement et les ateliers ouverts, auxquels s’ajoutent des réformes politiques urgentes, qu’il a considérées comme la base de toute réforme économique et sociale, révélant l’ouverture de grands ateliers dans le secteur des médias dans le but de renforcer le cadre de référence, de restaurer la confiance des citoyens et de parvenir à un équilibre entre liberté et responsabilité, et de créer un environnement transparent qui permet une concurrence équitable et le pluralisme.