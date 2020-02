COMMUNICATION : Le projet de loi sur la publicité prêt avant la fin 2020

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé jeudi à Alger que le projet de loi sur la publicité "sera prêt avant la fin 2020", s'engageant à "assainir" le secteur de la presse des "forces extra-professionnelles". Répondant aux préoccupations des intervenants à l'atelier sur la presse électronique, le ministre a souligné que la publicité se dotera "d'une législation spéciale avant la fin 2020", laquelle tiendra compte de plusieurs questions, dont celle relative au monopole dans la distribution de la publicité, les spécificités de la société algérienne et des questions d'ordre économique. A cette occasion, le ministre a réitéré l'importance de créer "un dispositif de régulation propre à la pratique journalistique", dont la mission consistera à veiller au suivi de l'opération de tirage et de la publicité pour garantir l'équité dans la distribution, en œuvrant à asseoir des mesures de médiation et d'arbitrage pour le règlement des conflits inhérents à la pratique de la profession au lieu de recourir à la justice.