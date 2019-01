COMMUNICATION : Kaouane pour un paysage médiatique fort

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a appelé ce samedi depuis Bouira les médias et la presse écrite ainsi que la presse électronique à œuvrer pour "la création d’un paysage médiatique algérien fort et de référence" en mettant à profit les progrès technologiques que connaît le monde. Lors d’un point de presse, animé en marge de sa visite à Bouira, le ministre a mis l’accent sur la nécessité, pour les différents médias, la presse écrite et la presse électronique, "d’être au diapason de l’évolution technologique et numérique afin d’œuvrer pour un paysage médiatique algérien fort". "C’est ça le véritable défi que nous devons relever", a insisté M. Kaouane lors de sa visite à Bouira, où il a inauguré plusieurs expositions d’arts traditionnels à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh (Yennayer 2969). Durant sa rencontre avec la presse, le ministre de la Communication a souligné en outre l’impératif d’approfondir la réflexion et le dialogue sur le champ et l’organisation médiatique en Algérie, afin de faire face au phénomène universel qui sont les réseaux sociaux. Malgré le soutien de l’Etat aux médias et à la presse et en dépit des progrès technologiques, "nos aînés ont échoué à créer un paysage médiatique professionnel et de référence avec un contenu algérien diversifié", a regretté le ministre, soulignant que les réseaux sociaux "constituent un véritable concurrent" aux médias et à la presse écrite.