COMMUNICATION DES DONNEES LIEES AU CORONAVIRUS : Benbouzid affirme que l’Algérie a opté pour "la transparence"

Le ministre a indiqué à l’agence officielle que « Certains pays européens ne déclarent pas les morts en dehors des structures hospitalières, tandis que d’autres ne font pas de tests pour le coronavirus », soulignant que il y a une sorte de confusion partout mais en Algérie, ils ont opté pour la transparence. « Dans tous les pays du monde, les chiffres communiqués ne reflètent pas l’exactitude de la réalité, car il est impossible de tester l’ensemble de la population, d’où un bon nombre de sujets qui échappe aux tests », a expliqué Abderrahmane Benbouzid. « Ceux qui ne consultent pas, ceux qui sont porteurs sains et une fois qu’ils présentent les symptômes du virus, ils sont déclarés contaminés et ceux qui n’ont aucun trouble mais qui sont porteurs et, par conséquent, ne demandent pas à être testés », a-t-il ajouté « ne sont testés que les sujets-contacts ou ceux ayant été en contact avec ces derniers, ainsi que ceux présentant des troubles », a fait savoir le ministre de la santé, précisant : « nous avons les chiffres des tests dont nous disposons et si nous arrivons à avoir plusieurs sites de tests, nous aurons plus de données. » Enfin, le ministre a rappelé l’impératif du respect des mesures de prévention et des règles d’hygiène pour endiguer la propagation de cette épidémie. Dans un nouveau bilan, le ministère de la Santé via le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué jeudi, que l’Algérie a enregistré 94 nouvelles contaminations au coronavirus (Covid-19) ainsi que 30 nouveaux décès lors des derniers 24 heures. L’Algérie recense désormais 1666 cas confirmés au total, tandis que le nombre total des décès grimpe à 235 morts, au dernier bilan du 09 avril 2020, a fait savoir le porte-parole de la commission nationale chargée de suivis de l’évolution du virus covid-19 en Algérie le Pr Djamel Fourar, lors d’un point de presse.