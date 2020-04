COMMUNICATION : Belhimer promet "l'assainissement" du secteur de la publicité

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s’est engagé à "assainir" le secteur de la presse, notamment la publicité, afin de le mettre sur "une nouvelle voie empreinte de transparence", relevant que l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) contrôlait actuellement environ 75% des activités publicitaires. Dans une déclaration à la presse en marge de l’installation du nouveau Président-directeur général (P-dg) de l'ANEP, Larbi Ounoughi, le ministre a indiqué qu'il continuerait à "œuvrer à la mise en place d’un cadre juridique pour la publicité en Algérie et à assainir le secteur en le mettant sur une nouvelle voie empreinte de transparence". Rappelant que le rôle de l’ANEP dans la gestion de la publicité dans le pays, M. Belhimer a précisé qu’elle "contrôle environ 75% des activités publicitaires, et principalement l'octroi de la publicité". "Dans un pays comme l’Algérie, dont l’économie repose sur la rente pétrolière, il est nécessaire que la publicité –quasiment monopole de l’Etat- soit organisée sur le principe de l’égalité entre opérateurs", a indiqué le ministre réitérant, à ce propos, son engagement à " réorganiser" l’ANEP dans "la transparence".