COMMUNICATION : Belhimer insiste sur la transition numérique de la presse écrite

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé, lundi à Alger, que la transition numérique de la presse écrite était désormais "une nécessité impérieuse" pour être au diapason des évolutions technologiques que connaît le secteur. "La transition numérique de la presse écrite est désormais une nécessité impérieuse, au regard de l'évolution de la scène médiatique, marquée notamment par l'abandon par plusieurs journaux de l'édition papier pour se tourner vers l'édition électronique", a déclaré M.Belhimer, précisant que les tirages papier de la presse écrite ont reculé de 80% entre 2010 et 2019, le ministre de la Communication a expliqué que ce taux avait encore baissé avec la propagation de la pandémie Covid-19 à travers le monde, impliquant "une transition impérative vers la presse numérique". M.Belhimer a mis l'accent sur la nécessité d'établir "une liaison électronique" entre les différents médias dont la presse électronique et les chaînes de radio et de télévision via le web. "Les engagements internationaux de l'Algérie lui imposent une transition définitive vers l'ère numérique le 17 juin. Voilà pourquoi nous avons accéléré l'opération et nous avons atteints l'objectif escompté", a-t-il soutenu. Evoquant la situation des médias, M.Belhimer a appelé tous les acteurs à "adhérer à la démarche participative nationale pour le développement du secteur".