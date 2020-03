COMMUNE DE BOUGUIRAT : 17 cadavres d’Ovins jetés dans la nature

Le Mercredi 04 Mars, sur la route nationale RN° 90, reliant la Commune de Souaflia (Bouguirat) à celle de Mostaganem, des automobilistes incommodés par des odeurs nauséabondes ont découvert à proximité de la forêt du Douar « Sidi Ahmed » le corps de 17 brebis mortes, gisantes au bord de la route en question qui ont été jetées par des inconnus, a-t-on appris de source crédible. L’alerte a été donnée et les autorité locales ont réagi face à cette situation en dépêchant sur les lieux une équipe avec un rétrochargeur avec lequel ils ont déplacé les dépouilles en question pour les enterrer dans une fosse commune ,selon une procédure préventive des services vétérinaires et de la santé publique ,en vue d’ écarter tout éventuel danger .Cet acte ,considéré comme un crime contre la santé publique et contre l'environnement notamment ,a été dénoncé par de nombreux citoyens de la région et ce ,dans une période où il y a une effervescence mondiale dans la lutte et la prévention contre le Coronavirus, responsable de plusieurs morts. A ce sujet de cette affaire d’atteinte à l’environnement et à la santé publique, une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents afin d’identifier le ou les auteurs qui seraient coupables de cet acte inacceptable et intolérable par les lois de la République.