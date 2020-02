COMMUNE D'AIIN SEKHOUNA (SAÏDA) : Des éleveurs crient à l'injustice à douar Faid Rmel

Des éleveurs occupant le douar Fid Rmel à 7 km de la commune d' Ain Sekhouna ne savent plus à quel saint se vouer pour trouver une solution à leur énigme qui s 'articule sur la dépossession de leurs terres par une personne habitant dans une commune de la wilaya de Tiaret . Selon leurs déclarations , plus de 2800 hectares sont attribués à cette personne .Ce dernier qui possède l'acte de propriété délivré en 2016 semble t- il par la commune de Sidi Abdehramane à 47 km du douar Fid Rmel, relevant administrativement de la wilaya de Tiaret, ne cesse de les intimider via les services de la gendarmerie de la commune de Sidi Abderahmane .Il les a contraints à quitter leur contrée et à titre de rappel , les 16 éleveurs ont bénéficié de l’habitat rural et de l'électricité des services de la wilaya de Saida . Devant cet état de fait, les 16 éleveurs ont contacté l’ex wali Mr Sif El Islem Louh. Ce dernier, les a rassurés hélas , le problème perdure .Les 16 éleveurs paralysés par cette dépossession et la menace de cette personne, risquent de passer au suicide collectif .Pour parer au renversement de la vapeur , ils interpellent Mr Said Saayoud pour trouver une formule qui mettra fin à leur calvaire.