COMMISSION NATIONALE DE KARATE TODOKAI : Une fédération en attente d’agrément

En effet, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a exigé de ladite commission des résultats positifs dans des compétions internationales pour accepter son dossier de création d’une fédération. Une chose faite puisque l’équipe nationale de Todokai a décroché la médaille de bronze en individuel kumité (-60kg) grâce au Mostaganemois Serhani Mohamed Amine du Raja Sportif de Mostaganem. La compétition de la Serbie a vu aussi le concours de deux arbitres Algériens en l’occurrence Charef Benatia Ahmed (24 combats) et Belbachir Mostapha. Ces derniers faisaient partie de la délégation qui s’est envolée pour la Serbie pour représenter l’Algérie. Selon M. Benkaakaa Khalifa, président de la commission nationale de Karaté Todokai qui dépend jusque-là de la fédération Algérienne de Karaté, la délégation Algérienne s’est déplacée en Serbie avec ses propres moyens, étant donné qu’aucune aide n’a été apportée à la délégation qui était composée de 06 Karatéka, 02 arbitres, 02 entraineurs et un chef de délégation. Dans l’attente d’un éventuel agrément du MJS, M. Benkaakaa Khalifa lance un appel aux autorités locales de la wilaya de Mostaganem pour qu’elles prennent en charge les athlètes de Mostaganem qui participent à des compétitions internationales.