COMMISSION DES FINANCES DE L’APN : Les dépenses de l’APN sous la loupe des enquêteurs

La crise à l’APN prend une nouvelle tournure. Ce jeudi, le président de la commission des finances et du budget a ouvert une enquête sur les dépenses de la chambre basse du Parlement en 2018. En effet, le président de la commission des finances et du budget a informé le SG du FLN et le président du groupe parlementaire du même parti sur cette enquête, qui survient alors que les députés de l’ex-parti unique réclament le départ du président de l’APN Moad Bouchareb. La commission des finances de l’APN a sommé le président de la chambre basse du parlement, Moad Bouchareb, à rendre des comptes sur plusieurs dossiers. Moad Bouchareb devra fournir des explications concernant certaines transactions effectuées ainsi qu’au sujet du recrutement à l’assemblée populaire nationale qu’il préside depuis la fin de l’année dernière. « Conformément à la demande des membres de la commission des finances et du budget, nous vous sollicitons pour nous fournir les documents suivant pour consultations : -Dossier des transactions concernant l’acquisition de véhicules. Dossier des transactions concernant la restauration. Dossiers portant sur le recrutement effectué l’année dernière. Données sur le coût des missions vers l’étranger et son impact financier » pouvait-on, d’ailleurs, lire dans la correspondance envoyée à l’actuel président de l’APN.