COMMERCIALISATION DES VEHICULES : Omar Rebrab annonce le retour à ses activités

Rebrab a annoncé le retour imminent de la commercialisation de véhicules, via la reprise des activités de la filiale du groupe Cevital, Hyundai Motor Algérie. Dans un entretien accordé au quotidien national El Moudjahid ce 16 février, Omar Rebrab, fils de l’industriel et fondateur de Cevital, Issad Rebrab, s’est exprimé sur le déblocage des projets du groupe par le nouveau gouvernement et a annoncé la commercialisation des véhicules, notamment à travers la filiale Hyundai Motor Algérie (HMA). « Nous avons été reçus par le nouveau gouvernement qui nous a débloqué bon nombre de projets. Nos doléances ont été prises en considération et les choses sont en bonne voie », a expliqué Omar Rebrab, précisant que le gouvernement actuel n’a aucune intention, contrairement à ses prédécesseurs, de mettre des bâtons dans les roues du premier groupe industriel privé en Algérie. « Nous avons eu des assurances que l’État ne bloquera pas nos projets d’investissement avec cette nouvelle équipe qui veut diversifier l’économie. Nous sommes désormais tournés vers l’avenir », poursuit-il.