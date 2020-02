COMMERCIALISATION DES PLANTES MEDICINALES : Un phénomène qui prend de l’ampleur à Mostaganem

La commercialisation des plantes médicinales, relevant du domaine de la phytothérapie, est considérée comme étant «concurrentes à risques», s’impose comme médecine alternative, et semble gagner du terrain. La vente de ces dites plantes, proposée sur les marchés aux malades par des herboristes, est remarquable ces derniers temps, notamment à la wilaya de Mostaganem. Cette alternative de soins pourrait, parfois, se répercuter négativement sur la santé du citoyen consommateur. Notons que plusieurs marchés hebdomadaires, à l’image de ceux de Mesra, Bouguirat, Sidi Ali et Aïn Tedeles, sont devenus les destinations privilégiées pour plusieurs herboristes , dont certains seraient venus de l'intérieur et l'extérieur du pays pour exercer cette activité leur paraissant lucrative. Idem, pour les ressortissants africains, de différentes nationalités, qui ont trouvé dans ce commerce, une aubaine pour se faire de l’argent. Il a également été constaté qu’il y a de plus en plus de magasins commercialisant différentes herbes médicinales, dont les contre-indications thérapeutiques ne seraient pas toutes connues des citoyens. Les spécialistes en phytothérapie mettent en garde contre l’usage irrationnel de la plupart des plantes vendues. Et ce, d’autant plus qu’elles ne sont pas soumises à des contrôles, sachant que certaines d’entre elles peuvent être très dangereuses.