COMMERCE : Rezig réaffirme son soutien aux exportateurs de dattes

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, à Alger, en compagnie du ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekkai, une réunion avec les producteurs de dattes, lors de laquelle l’accent a été mis sur l’impératif d’accompagner et de soutenir les exportateurs de ce produit, indique un communiqué du ministère du Commerce. Lors de cette réunion, les deux ministres ont écouté les préoccupations des opérateurs économiques de la filière des dattes, qui ont exprimé leurs aspirations à commercialiser largement leurs produits tant au niveau local qu’à l’étranger, se disant prêts à travailler en coordination avec les services du ministère du Commerce aussi bien au niveau local que central en vue de promouvoir cette filière, précise la même source. M.Rezig a réaffirmé que son département ministériel était prêt à accompagner tout producteur et exportateur à travers tout le territoire national, annonçant une série de réformes notamment au niveau du Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) qui dispose de potentialités en termes de facilitation et de soutien aux exportations actuellement soumises aux standards internationaux qu’ il convient de respecter en vue de préserver l’image du produit algérien. Il s’agit également de la coordination avec le reste des secteurs ministériels concernés par la filière des dattes à l’effet d’examiner les préoccupations soulevées durant cette réunion, ajoute la même source. Le ministre du Commerce a évoqué les avantages du commerce de troc pour les variétés de dattes destinées à cet effet, notamment à travers les passages frontaliers terrestres avec le Mali et le Niger. De son côté, M. Bekkai a relevé les nouveaux mécanismes adoptés par le secteur à propos de la stratégie nationale d’exportation, considérant que la filière des dattes est importante et a sa place sur les marchés mondiaux. Il a salué, à ce propos, tous les efforts consentis par les exportateurs dans la promotion du commerce extérieur et du produit local.