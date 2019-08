COMMERCE : Retour de l’importation des véhicules de moins de 3 ans

Le ministre du Commerce Said Djellab a confirmé ce lundi le retour à l’importation des véhicules de moins de trois ans, en expliquant que la mesure « est en bonne voie » « Nous sommes en train de mettre en place le dispositif technique et juridique pour soumettre le dossier au Premier ministère et la mesure sera probablement intégrée dans le projet de loi de finance 2020 », a-t-il expliqué lundi. S’agissant de l’instruction du Premier ministre concernant le dédouanement du « matériel roulant », Said Djellab précise qu’il s’agit du matériel « destiné à l’investissement productif » « L’instruction est très claire », insiste-t-il en réponse à d’aucuns qui ont cru comprendre que la levée de l’embargo concernerait aussi d’autres typés de matériels.