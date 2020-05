COMMERCE : Plus de 42000 infractions enregistrées

Plus de 42.000 infractions commerciales ont été enregistrées par les services du ministère du Commerce durant le premier trimestre de l'année en cours, a indiqué mardi à Alger, un responsable au ministère du Commerce. "Selon le bilan consolidé des trois premiers mois de cette année, les services du ministère du commerce ont enregistré 42.104 infractions", a précisé le directeur général de la régulation et de l'organisation des marchés au ministère du Commerce, Sami El Koli lors de son passage à l’émission, invité de la rédaction, de la chaine III de la Radio nationale. Ces infractions ont été découvertes suite aux 407.000 interventions effectuées par les services de contrôle à travers le pays, ayant permis l'élaboration de 33.444 procès-verbaux de poursuites judiciaires, ainsi que 4.020 fermetures administratives pour différentes raisons, détaille le même responsable. Quant au chiffre d’affaires dissimulé des transactions commerciales non facturées, il a atteint les 2,6 milliards de dinars durant les trois premiers mois de 2020, selon M. Koli le qualifiant d’"important". Il a aussi fait état, de la saisie de marchandises diverses totalisant un montant de 2,8 milliards de dinars. Il s’agit de quantités importantes de denrées alimentaires, lesquelles ont été confiées aux autorités de wilayas pour être distribuées aux personnes dans le besoin dans les zones d’ombre, selon ce responsable. A noter que ces infractions ont été enregistrées dans un contexte marqué par une forte tension sur quelques produits alimentaires provoquée par la pandémie de Covid-19.