COMMERCE : La liste de produits interdits à l’exportation dévoilée

Le ministère du Commerce a fixé, dans une note adressée aux opérateurs économiques, une nouvelle liste de produits suspendus à l’exportation. Une décision qui intervient dans le cadre des mesures visant à garantir la disponibilité des produits nécessaire dans le marché national. Cette nouvelle liste comprend 55 positions et sous positions tarifaires des douanes. Cette nouvelle liste comprend toute sorte de semoule dont les semoules de blé et d’orge. L’ail, le sucre, les masques, la farine, les huiles de soja, les gels et savons pour les mains, font également parti de cette liste. La liste comprend également les pâtes alimentaires dont le couscous, les spaghettis, les nouilles, les lasagnes, les gnocchis, ravioli, cannelloni et les macaronis.