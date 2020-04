COMMERCE : L’ANCA propose d’élargir les autorisations à d’autres activités

L’Association nationale des commerçants et artisans ANCA prévoit de formuler une demande aux autorités, pour lever la suspension, prévues dans le cadre des mesures de prévention, sur certains commerces. En effet, le président de l’Association Hadj Tahar Boulenouar a indiqué ce mardi, lors de son passage à l’émission « l’invité de la matinée » de la Radio chaine I, que l’ANCA prévoit de formuler la proposition au premier ministre Abdelaziz Djerrad ainsi qu’au ministre du commerce Kamel Rezzig. Les activités concernées par cette proposition, selon Boulenouar, sont les commerçants de l’habillement, les salons de coiffures, les ateliers de confection, ainsi que d’autres services tel que les taxis. A ce propos, il annonce que 150 000 artisans sont affectés par la suspension de leurs activités, engendré par les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19. En outre, ces activités seront autorisées parallèlement avec un strict contrôle, pour assurer le respect des mesures préventives, préconise le président de l’ANCA. Par ailleurs, il assure que les stocks en produits alimentaires de large consommation ainsi que les fruits et légumes, suffiront à couvrir le marché pour encore des mois. Dans ce contexte, Boulenouar appelle à l’exonération d’impôts pour les activités commerciales affectée par les mesures de prévention prévues pour endiguer la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus Covid-19.