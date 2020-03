COMMERCE EXTERIEUR : Une baisse globale des échanges en 2019

Les échanges commerciaux de l'Algérie, effectués dans le cadre des accords de libre-échange avec l'Union Européenne (UE), la Tunisie et la Jordanie, ont connu une tendance baissière en 2019, alors que ceux réalisés avec la Grande Zone Arabe de Libre Echange (GZALE) ont enregistré une légère amélioration, selon les données statistiques des Douanes. De fait, la Direction des Etudes et de la Prospective relevant des Douanes (DEPD) révèle que les exportations algériennes hors hydrocarbures effectuées dans le cadre de ces accords ont totalisé 1,59 milliard de dollars (md usd) (-13,48%), alors que les importations se sont chiffrées à 8,66 milliards de dollars, également en baisse de (4,68%) en 2019 et par rapport à l'année d'avant, mettant en avant que ces exportations vers les pays de l'UE, dans le cadre de l'accord de libre-échange, ont atteint près de 1,25 md usd (-16,94%), alors que les importations se sont chiffrées à près de 7,31 md usd (-5,67%). Il convient de noter que l'accord avec l'UE demeure le principal accord de libre échange de l'Algérie avec une part de 84,34% des importations et 78,41% des exportations. L'Espagne, l'Italie et la France sont les principaux partenaires de l'Algérie dans le cadre de cette accord avec une contribution de plus de 60%. En même temps, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la GZALE, effectués dans le cadre de l'accord de libre échange, ont occupé le second rang avec des parts respectives de 21,59% du total des exportations et 15,32 des achats algériennes de l'extérieur, l'Algérie ayant exporté vers la région pour un montant de 343,48 millions usd (+1,94%) et a importé pour près de 1,33 md usd. Les principaux partenaires du pays de cette région sont l'Arabie Saoudite, l'Egypte et la Tunisie.