COMMERCE EXTERIEUR : Plus de 25 millions de dollars d’exportations en 2018

Au cours de l’année 2018, le port sec de la commune de Tixter de la wilaya de Bordj Bou Arreridj s’est placé « troisième à l’échelle nationale » dans les exportations hors hydrocarbures avec un volume de plus de 25 millions dollars et est devenu « un acquis » pour les investisseurs, relève le directeur de la Chambre du commerce et de l’industrie, CCI-Bibans, M. Abdelkader Hayed.Ce port a réussi « en un temps court » à accaparer 30% du volume des opérations du marché nationale réalisant 10 millions dollars de plus que l’année passée à la faveur des facilités douanières, a relevé le même responsable. Le nombre des containers traités dans le port a été ainsi octuplé, passant de 500 durant la première année de son exploitation en 2016 à plus de 4.000 containers en 2018, selon la même source.« Cette infrastructure a traité au cours des trois premiers trimestres 2018, 318 opérations d’exportation pour près de 25 millions dollars de marchandises et produits industrialisés divers », a précisé M. Hayed assurant que ce chiffre est appelé à « croitre davantage à la fin de l’année ».