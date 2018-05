COMMERCE EXTERIEUR : L’Algérie exportera 6 millions de tonnes de fer par an

En marge de la visite de travail et d’inspection, qu’il a effectué hier à Oran, le ministre de l’énergie, M. Youcef Yousfi a inauguré une nouvelle unité de production de fer, au niveau du complexe de l’entreprise turque Tosyali à Bethioua ( wilaya d’Oran ). Celle-ci qui permettra à l’Algérie d’exporter le fer dans un futur proche, précisent des sources concordantes. La société turque qui détient depuis le début de l’année 2017 le monopole dans le marché du fer en Algérie, a fait une extension de son complexe pour augmenter ses capacités de production. Vu le fait que l’Algérie compte exporter du fer, pour la première fois de son histoire. M.Youcef Yousfi a déclaré à ce sujet: « l’Algérie s’apprête à exporter du fer avec une capacité de production avoisinant les 6 millions de tonnes par an, l’équivalent d’environ 120 millions de dollars, d’ici la fin de l’année en cours ». Le ministre a également affirmé que l’Algérie est en phase de couvrir la totalité des besoins nationaux en acier. Soulignant la nécessité d’approvisionner en matière première les secteurs de fabrication automobile et électroménagère.