COMMERCE EXTERIEUR : L’Algérie exporte des bus au Congo

L’Algérie s’apprête à exporter ses bus à la République Démocratique du Congo. En visite en Algérie, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Léonard She Okitundu, a rencontré, hier le dimanche 29 avril le ministre de l’Industrie et des Mines M. Youcef Yousfi. Les deux responsables ont évoqué la coopération économique entre les deux pays, plus précisément « les possibilités d’exporter plusieurs produits vers la RDC », a déclaré le ministre Algérien. Il s’agit principalement, selon M. Yousfi, qui a fait une déclaration à la presse, de signer des contrats pour l’exportation des bus et microbus de la SNVI vers la RDC. Nous avons évoqué les possibilités de coopérations bilatérales dans le domaine économique et industriel. Nous avons constaté qu’il y avait un potentiel très important en matière d’échange d’autant plus que l’Algérie connait un développement industriel très rapide », a précisé M. Yousfi. Ce dernier a ajouté « il y a actuellement des discussions pour l’exportation par notre société de fabrication de véhicules industriels des bus et micro bus ». Les produits électroménagers algériens pourraient atterrir aussi dans les marchés de la RDC. « Ce sont des produits de bonnes qualité et compétitifs », affirme le ministre Algérien. Une mission économique de la RDC se rendra prochainement à Alger pour « parler de manière plus concrète de ses projets ».