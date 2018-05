COMMERCE EXTERIEUR : 200.000 tonnes de ciment exportées vers l’Europe

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a effectué le jeudi dernier, depuis le port de Djendjen, dans la wilaya de Jijel, ses premières opérations d’exportation de ciment à destination de l’Europe, en présence du secrétaire général du ministère de l’Industrie et des mines et des autorités locales. Cette opération qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre la Société de distribution des matériaux de construction (So dis mac), filiale du groupe Gica, et un trader espagnol porte sur l’exportation de 200.000 tonnes de ciments non pulvérisés (clinker), a précisé le Président directeur général de la filiale So dis mac, Samir Setti, soulignant que l’opération d’exportation aura lieu sur plusieurs étapes. La première cargaison de cette opération qualifiée "d’historique" pour le groupe Gica englobe 45.000 tonnes de ciment, a indiqué à l’APS le même responsable, tout en mettant l’accent sur l’importance de cette opération, dont la valeur marchande a été évaluée à plus de un (1) million d’euros, dans le développement économique du pays.