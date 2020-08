COMMERCE DE TROC FRONTALIER : Rezig en visite de travail à Tamanrasset et Illizi

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué une visite de travail et d'inspection à la wilaya de Tamanrasset afin de s'enquérir de la mise en œuvre de l'arrêté interministériel définissant les conditions et modalités d’exercice du commerce de troc frontalier, avant de se rendre, mardi, à la wilaya d'Illizi, a indiqué un communiqué du ministère. En effet, M. Rezig était accompagné d'une délégation ministérielle importante avec à sa tête le ministre délégué auprès du ministre du Commerce chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkai. Cette visite vise à "suivre la mise en œuvre de l'arrêté interministériel entre les ministères du Commerce et des Finances, définissant les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier, lequel a été publié au début du mois en cours dans le journal officiel". Le ministre devra, en outre, s'enquérir de l'activation de la nouvelle mesure réglementaire prise par le ministère au profit des opérateurs économiques en vue d'encadrer les opérations d'exportation vers les pays du voisinage. Cette mesure a été prise à l'effet d'encadrer ces opérations en garantissant le transport des produits exportés par le groupe de transport des marchandises et de logistique (Logitrans), jusqu'au point kilométrique (0) sur les frontières avec chaque pays. Il sera procédé, en outre, à l'inauguration et la visite de certaines structures relevant su secteur, en sus de la tenue de rencontres avec les opérateurs économiques des deux wilayas. Le ministre du Commerce et le ministre délégué auprès du ministre du Commerce chargé du commerce extérieur devront également effectuer, demain mardi, une visite à la wilaya d'Illizi, conclut le communiqué.