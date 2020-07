COMMERCE A MOSTAGANEM : 30,00 Da le sachet de lait dans certains commerces

Le respect du prix officiel de 25,00 Da du sachet de lait reconstitué et subventionné par l’Etat est encore loin de rentrer dans les bonnes pratiques commerciales chez des commerçants peu enclin au respect des droits des consommateurs d’une part et d’autre part des textes régissant ce genre de produit de large consommation et très prisé par les familles à revenu modeste. C’est du moins ce qui a été constaté à plusieurs reprises, depuis la fin du Ramadan à ce jour et les consommateurs s’en plaignent toujours. Ces cas de dépassement de la réglementation en vigueur sont observés régulièrement au niveau de certains commerçants de la commune de Mesra et chez d’autres commerçants de la Cité Wiam (ex,Radar),relevant de la commune de Sayada. Il est à noter que les directions Régionales du Commerce ont appelé ,en janvier 2020, l’ensemble des responsables des unités de production de lait à veiller au respect des prix officiels, tels que consignés dans le décret exécutif n 16-65 daté du 16 février 2016, qui stipule que la vente du lait pasteurisé est fixé à 23,20 DA le sachet pour les distributeurs. Pourtant, ce fameux sachet de lait reste plutôt rare à trouver alors qu’il est facile de le rencontrer dans des quartiers populeux comme Tigditt par exemple ou certaines boutiques au niveau des dairates de la wilaya, sauf que le prix du sachet est vendu arbitrairement au prix de 30,00 Da au mépris de la réglementation et du consommateur. Le problème du lait n’est pas entièrement résolu apparemment, à Mostaganem en dépit des nombreuses interventions qui ont été entreprises par les services de la Direction du commerce et des prix de Mostaganem. Peut-être que ses brigades de contrôle seront amenées à se redéployer au niveau des points noirs du commerce qui activent en marge de la loi et c’est ce que souhaitent les consommateurs, en tous cas.