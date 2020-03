COMMERCE : 900 opérations d’importation en 2019

Le ministre du commerce qui réunissait samedi les cadres de son département a indiqué que pour l’année 2019, pas moins de 900 opérations d’importation sont enregistrées, pour un montant global de 16,5 milliards de dollars, admettant que « l’organisation du commerce extérieur est une mission très difficile et le poids de la responsabilité très lourd ». Parlant des entreprises qui ne respectent pas les normes sanitaires, Kamel Rezzig prévient que « nous allons frapper d’une main de fer tous ceux qui jouent avec la santé du citoyen", jugeant qu’il s’agit là d’une « ligne rouge ». Le ministre fait allusion aux récentes mesures prises contre l’usine Danone de Blida, soumise à la fermeture provisoire de son usine, après la découverte d’utilisation de produits périmés dans la fabrication de Yaourt. « Nous avons déposé plusieurs plaintes en justice et nous allons demandé à changer la loi pour instaurer des amendes très lourdes contre les commerçants ou autres entreprises commerciales qui ne respectent pas la date limite de consommation (DLC) des produits commercialisés », promet Kamel Rezzig qui a annoncé également la création par son ministère d’une « Agence sanitaire de consommation ». Évoquant le mois de Ramadhan, le ministre informe d’emblée que cette année l’importation de viande sera proscrite pour laisser place au produit national et assure par ailleurs que des équipes d’inspecteurs à l’échelle nationale veilleront nuit et jour sur la qualité des produits qui seront commercialisés.