COMMERÇANTS IMPACTES PAR LE COVID-19 : Le ministre du commerce s’exprime

En effet, dans un entretien accordé à l’agence officielle, Kamel Rezig a estimé que les chiffres avancés par certains experts économiques sur les pertes subies par les commerçants durant la période du confinement « ne s’appuient pas à des règles scientifiques précises ». Le ministre a fait savoir que « plusieurs réunions ont été tenues avec les représentants des commerçants sans que nous puissions arrêter un chiffre exact ni les taux de préjudice pour les activités. Les chiffres doivent être basés sur des études de terrain et pour l’heure nous sommes dans l’incapacité de donner un chiffre définitif car le confinement n’est pas encore levé », a-t-il dit. Rezig a expliqué que compte tenu des disparités dans les activités, « il est question de déterminer les pertes enregistrées dans chaque activité à part (activités complètement à l’arrêt, activités dont l’exercice est limité dans le temps etc) avec l’étude des demandes des commerçants qui diffèrent en fonction de la situation de chaque catégorie ». Selon lui, « 50% des activités commerciales avaient été restreintes seulement mais malheureusement les citoyens n’ont pas respecté les consignes de prévention », a-t-il déploré, affirmant que « notre mission n’est pas de fermer le commerce mais lorsqu’il s’agit de choisir c’est bien sûr la préservation de la vie qui prime ». « Nous œuvrons néanmoins à nous adapter à la situation et dans ce sens nous avons fait obligation du port de masques pour les commerçants et leurs personnels », a-t-il ajouté rappelant les mesures de fermeture pour tout commerçant qui transgresse cette obligation et celle de désinfection de son local.