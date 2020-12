COMMENÇANTS IMPACTES PAR LE COVID-19 : Les conditions d'indemnisation fixées

Le ministère du Commerce a adressé une correspondance aux directeurs des wilayas pour leur demander de lister les commerçants qui ont cessé leurs activités à cause de la pandémie du Coronavirus. Les commerces concernées par les indemnisations sont les salles des fêtes, les salles des jeux, les cybercafés, les Hammams, les salons de coiffures, les glaciers, les pâtisseries les vêtements, les chaussures, les ustensiles de cuisine, le textile. L'instruction du ministre du Commerce précise que ces indemnisation se feront sur la base d'une évaluation de la situation financières des commerçants pour es mois de mars, avril, mai, juin 2020, à la condition d'être à jour avec la CNAS pour l'exercice 2020 et d'avoir un chiffre d'affaire égale à 480.000 dinars. La liste des commerçants qui ont cessé leurs activités se fera en collaboration entre les inspecteurs du ministère des Finances et l'Association nationale des commerçants algériens, précise l'instruction.