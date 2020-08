COMMEMORATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 20 AOUT A ORAN : Bethioua célèbre la Journée du Moudjahid

Au niveau de la daïra de Bethioua, le wali s'est recueilli à la place des Martyrs des chouhadas en présence d'une forte délégation des autorités civiles et militaires où une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des chouhada. A cette occasion, un représentant de la société civile a lu le message dans lequel il a souligné, à propos de l'offensive du Nord –Constantinois du 20 aout 1955 et la tenue du Congrès de la Soummam le 20 août 1956, que le premier évènement a scellé la fusion entre les Moudjahidine et le peuple jusqu’à la victoire, et le second a consolidé cet acquis historique à travers une meilleure organisation de la lutte armée . Ensuite le wali avait entamé les festivités de célébration de la journée nationale du Moudjahid en se rendant à la stèle des martyrs de la ville de Bethioua, où il s’est recueilli à la mémoire des martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale avant de procéder à la baptisation de la bibliothèque universitaire au nom de l'ancien capitaine de l'ALN, le Moudjahidine Benazza Ayachi , un grand maquisard qui a servi toute sa jeunesse au rang des djounoud au maquis des Aurès à Batna. Natif de la ville de Batna , Benazza Ayachi est né en 1923 à Batna est décédé en 1987 à Bethioua où il résidait avec sa famille .Cet ex Ancien cadre de la Sonatrach division RTO Bethioua, feu Ayachi Benazza a toujours défendu les causes de la révolution Algérienne à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Ami et compagnon d'armes de Omar Beloucif . Ensuite la délégation qui accompagnait le wali s'est dirigée vers la nouvelle bibliothèque universitaire de Bethioua et a visité les locaux de cette nouvelle infrastructure de base avec des équipements modernes. Par ailleurs, au niveau d'Oran , plusieurs Moudjahidine ont été honorés par le Mouhafedh d'Oran, Aoud Mohamed au siège de la Mouhafada , ainsi que l'organisation d'une conférence sur la voie de la construction d’un Etat fort, démocratique et social, tel qu'énoncé dans les textes référentiels de la Révolution algérienne et notamment la Proclamation du 1er novembre 1954".Pour cela, un ancien Moudjahid a passé en revue "les expériences passées, puisées dans notre Histoire, nous démontrent qu’il n’y a que le consensus national, impliquant toutes les forces vives de la nation (...), qui pourra apporter une solution politique durable que vit l’Algérie". Ces deux événements (Offensive du nord Constantinois et Congrès de la Soummam, marquant la Journée nationale du Moudjahid, sont "deux actes fondateurs de la Révolution algérienne" qui ont permis à l’Algérie de recouvrer son indépendance. Leur célébration "est une occasion pour s'incliner à la mémoire des Chouhada et rendre hommage aux moudjahidine qui ont libéré le pays du joug colonial français", a-t-il relevé.