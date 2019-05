COMMEMORATION DU 63EME ANNIVERSAIRE DE LA GREVE DU 19 MAI 1956 : La wilaya célèbre l’événement

Hier, lundi 19 Mai, la wilaya de Mostaganem a célébré le 63ème anniversaire de la grève du 19 Mai 1956, lancée par les étudiants musulmans algériens et appelant au boycott des cours où près de 589 étudiants dont 51 filles en Algérie, 500 en France dont une dizaine de filles y répondirent. En ce sens, une délégation officielle, présidée par le secrétaire général de la wilaya de Mostaganem, M.Bouhit El Amri, accompagné des autorités locales et militaires, s’est déplacé à la faculté de l’université ‘’Abdelhamid Ibn Badis’’, sise à l’ex-institut de technologie agricole (ITA). Sur les lieux, la délégation a assisté à la levée de l’emblème national, a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs à la stèle commémorative et à la lecture de la ‘’Fatiha’’ à la gloire des martyrs tombés au champ d’honneur lors de la glorieuse révolution armée, et les multiples autres combats pour l’indépendance du pays. En dernier, la délégation a visité l’exposition de photos, retraçant les faits ayant marqué cette grève, et une autre exposition consacrée aux travaux des clubs scientifiques activant au sein de l’université de Mostaganem.