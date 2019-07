COMMEMORATION DU 57EME ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DE LA POLICE : Plusieurs policiers honorés à Mostaganem

Dans le cadre de la célébration du 57ème anniversaire de la création de la police algérienne, qui coïncide avec le 22 juillet de chaque année, le wali, Mohamed Abdenour Rebhi a assisté, dans la matinée du jeudi 25 juillet 2019 aux célébrations commémorant en compagnie du président de l’APW, du secrétaire général de la wilaya, des autorités militaires et civiles et de la société civile. En effet, cet événement a été organisé par la supervision du chef de la sureté de wilaya où le wali, Mohamed Abdenour Rebhi et le P/APW, ont été gratifiés. Durant cet événement, plusieurs agents de la sureté de wilaya ont été promus à des grades supérieurs, des officiers supérieurs, des commissaires de police, des officiers de police et honorés quelques fonctionnaires de police, des retraités et autres, par le fait qu’ils ont travaillé avec dévouement et abnégation pour mener à bien leur mission dévolue.