COMMEMORATION DU 17 OCTOBRE 1961 A MOSTAGANEM : 34 bus scolaires pour les zones d’ombre

Les participants à cette journée commémorative se sont ensuite rendus au siège de la wilaya de Mostaganem, où plusieurs membres de la famille révolutionnaire, dont des moudjahidine, veuves de chahid et ayants droits ont été honorés. En cette occasion, 34 bus scolaires ont été distribués aux écoliers des zones d’ombres des communes de la wilaya, au profit des élèves scolarisés pour faciliter leurs déplacements de leurs domiciles vers les établissements scolaires et vis-versa. Concernant la répartition des bus, le wali M. Boulahya, dans son allocution a insisté sur l’entretien de ces bus, lesquels doivent être bien entretenus et affectés à des chauffeurs expérimentés, ajoutant que la wilaya est prête a attribué d’autres bus scolaires pour renforcer les zones à forte densité populaire. Ainsi, s’achève le programme de cette journée commémorative tracé par la wilaya de Mostaganem, pour rappeler les évènements de ce mardi 17 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, où des Algériens ont manifesté pacifiquement à Paris en France, contre le couvre-feu décrété par le préfet de police Maurice Papon. Cette mobilisation, organisée à l’appel du FLN, sera très violemment réprimée : entre des dizaines et des centaines de morts selon les sources, des manifestants emprisonnés dans des centres de détention spécialement mis en place (palais des sports, stade Coubertin, parc des expositions, etc.) où ils ont subi des mauvais traitements..