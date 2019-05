COMMEMORATION DES MASSACRES DU 08 MAI : Le wali honore les moudjahidine

En cette journée particulière célébrant le douloureux événement historique, M.Rebehi Mohamed Abdenour, wali de Mostaganem et son exécutif ont déposé une gerbe de fleurs à la place du chahid , par laquelle la wilaya de Mostaganem commémore le 08 mai 1945 , considéré comme l’un des plus grands massacres du siècle dernier, commis par le colonialisme français. Pourquoi dit-on l’un des plus grands massacres car le nombre de martyrs tombés sur le champ d’honneur a atteint 45.000 morts civils en 48 heures pour la seule raison d’avoir manifesté pacifiquement pour recouvrir leur indépendance. En cette occasion, M.le wali a eu à honorer plusieurs anciens moudjahids pour montrer la gratitude de la nation qui n’oublie jamais ses anciens qui ont payé de leur sang pour que vive l’Algérie libre et indépendante. A la fin de la réception, un quota de 861 logements a été attribué à ses bénéficiaires à la salle de conférences de la wilaya. Ce dernier est composé de 421 logements publics locatifs, 235 logements publics aidés, 245 autres types de logements dont le logement rural. Il est à noter à ce sujet que le programme de distribution de logements en 2019 touchera la distribution de quelque 6717 unités tous types confondus