COLLISION ENTRE UNE BICYCLETTE ET UNE MOTO A TIARET : L’accident fait 01mort et 1 blessé à Takhemaret

Une première dans les annales de l’histoire des accidents de la route, et qui a laissé plusieurs personnes, en proie à une surprise inqualifiable. En effet, une tragique collision entre une motocyclette et une bicyclette, a eu lieu au niveau d'un pont, dans 'un tronçon routier de la RN 14, en plein centre-ville de Takhemaret, à 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que le propriétaire de la bicyclette voulant entrer à l’accès de la route principale, a été violemment percuté par le propriétaire de la motocyclette. Bilan de l’accident : un jeune de 21 ans a trouvé la mort sur le coup et a été projeté à plusieurs mètres et l'enfant qui était à bord a été blessé et évacué en urgence à l'hôpital compétent. Les services de la PJ relevant de la sûreté extra-muros de Takhemaret ont ouvert une enquête. Pour rappel, la commune de Takhemaret ne dispose d'aucun plan de circulation et recense prés de 40.000 habitants ainsi que plus de 14.000 véhicules. L’exiguïté des rues et ruelles, pose un véritable problème et la circulation routière connait des asphyxies" et des dysfonctionnements et cela en dépit des efforts déployés par les services de police judiciaire et les services de gendarmerie nationale. La commune de Takhemaret, faudrait-il, le rappeler vit le chaos, sous une circulation routière suffocante.