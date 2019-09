COLLISION DE 2 CAMIONS RELEVANT DU PARC COMMUNAL DE SERGUINE : Deux chauffeurs gravement blessés à Tiaret

Aux environs de 11h de ce dimanche 8 septembre 2019,le tronçon routier du CW 77/A, et plus précisément au niveau de la région d'Ain-rajeh, à 1 km du chef-lieu de commune de Serguine, a été le théâtre d'une tragique collision entre 2 camions relevant du parc communal de l'A.P.C de Serguine, à quelque 165 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute qu'un de marque Hyundai, servant pour les installations et réfections des lampes électriques dont a fraîchement bénéficié la commune, a heurté de plein fouet un autre camion-citerne de marque "Sonacome 420",servant à alimenter plusieurs douars et familles, en eau potable. Notre source précise que cette collision a fait 2 gravement blessés et dont l'un s'est retrouvé avec un bras à demi-broyé et risque l'amputation selon des sources hospitalières, tout à signaler que les blessés ont été évacués à bord d'un bus de transport collectif, apprend-on auprès d'un témoin oculaire qui ajoute que les éléments de la protection civile ainsi que les services de gendarmerie nationale se sont déplacés sur les lieux ,le temps où les blessés ont été déjà admis aux urgences de l’hôpital "Djillali Bounaama" de K'sar-Chellala, à 27 km des lieux de l'accident. Une enquête a été ouverte par les services de gendarmerie nationale, territorialement compétents. La paisible commune de Serguine se retrouve sous un climat d'inquiétude à la vue de 2 camions neufs et fraîchement acquis, complètement déformés des suites du choc et s'interrogent sur le devenir de l'alimentation en eau potable, une mission qui était confiée au camion citerne qui s'est retrouvé fortement endommagé.