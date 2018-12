COLLECTIVITES LOCALES : 12 millions de cartes d’identité biométriques délivrées

En effet, s’agissant de la qualité du service public, Noureddine Bedoui a déclaré que l’Algérie a comblé son retard par rapport aux pays développés dans le secteur du numérique, ajoutant que plusieurs ministères et secteurs ont réalisé des progrès significatifs dans ce domaine. Noureddine Bedoui a déclaré, lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la journée consacrée à la qualité du service public, que le développement du service public était l’une des priorités adoptées par le président et son ministère, soulignant que le service public constituait le principal axe du ministère. Le ministre a indiqué que 100 millions de certificats d’état civil ont été numérisés, les ressources financières et humaines ont été modernisées et que les procédures ont été simplifiées. Il a par ailleurs précisé que 13 millions de passeports biométriques, 12 millions de cartes d’identité et 9 000 permis de conduire biométriques ont été réalisés. Par ailleurs, le ministre a souligné que son secteur s’était engagé dans une réforme générale dans certains domaines, en ce qui concerne notamment l’appui à la décentralisation pour réformer les collectivités