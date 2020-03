COLLECTIF DE MEDECINS DE MOSTAGANEM : Lancement d’une page Facebook pour les consultations à distance

Dans le cadre des actions de solidarité et mesures de préventions visant à limiter autant que possible les déplacements non urgents des patients et les prémunir de l'exposition au coronavirus, plusieurs médecins ont mis à disposition une page Facebook , intitulée « Collectif des médecins de Mostaganem covid19 » Cette louable initiative intervient pour répondre aux besoins et aux inquiétudes de la population de Mostaganem en ce moment de crise sanitaire où une liste contenant les noms et les numéros de téléphone des médecins a été mise à disposition des citoyens via cette page Facebook , et ce pour bénéficier de consultations médicales à distance, gratuites et sans contraintes liées au déplacement, précise la même source, ajoutant que les consultations à distance sont assurées par des médecins bénévoles dans différentes spécialités, en plus de bénéficier d’une écoute ,d’un soutien psychologique et d’informations sur le Coronavirus, et répondre également à leurs inquiétudes. En matière de sensibilisation, des mesures barrières sont conseillées aux citoyens pour limiter la propagation du virus à savoir : Se laver fréquemment les mains avec une solution « hydroalcoolique » ou à l’eau et au savon, éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, rester à la maison, éviter les contacts , a-t-on ajouté.