COLLECTES DE FERRAILLES A MOSTAGANEM : Un danger pour la santé des enfants de Sidi Ali

En dépit des informations quotidiennes annonçant la propagation alarmante du covid 19 ayant affecté un nombre considérable de gens, les comportements des citoyens demeurent inchangeables et ne répondent guère aux précautions nécessaires pour éviter la contamination. Par exemple, il est regrettable de voir des marchands de ferrailles en ces moments difficiles où le monde entier craint pour ces citoyens, parcourir les cités urbaines pour collecter les vieilles batteries, les débris en fer, en plastique. Le pire dans cette pratique, c’est constater les enfants fouiller dans les poubelles, dans l'espoir de trouver des pièces en fer et en plastique pour les vendre à ces collecteurs, sans mesurer les dangers qu'encourent ces bambins, en l'absence de parents démissionnaires. Certes, tout le monde est au courant de ce phénomène y compris les autorités concernées mais personne n'a pris l'initiative d'en parler ni de dénoncer. Ce commerce prend de l'ampleur de jour en jour et devient praticable au su et au vu des responsables. Afin d’épargner, les innocents enfants, vendeurs des déchets auxdits commerçants, des dangers potentiels de la transmission de la maladie de l'heure qui ne cesse de gagner du terrain et frapper très fort cette fois-ci, sans précédent, la société est demandée, voire priée à intervenir pour sensibiliser et contenir les comportements qui peuvent nuire à la vie humaine.