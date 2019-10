COLLECTE DES ORDURES MENAGERES A ORAN : Sit-in des collecteurs privés devant le siège de la DHA

Des dizaines de collecteurs privés d’ordures ménagères se sont rassemblés ce jeudi devant le siège de DHA ( Direction de l'hygiène et de l'assainissement de l'APC d'Oran pour réclamer leurs dus des arriérés des années 2014 et 2015. Les contestataires ont lancé, hier, un appel pressant au wali d'Oran pour que des solutions soient trouvées en vue de leur régularisation financière. Ils exigent le versement des mois impayés des années 2014 et 2015. «Nous avons rempli toutes les formalités administratives et nous avons aussi déposé nos dossiers au service des finances de l'APC mais rien n'a été fait à ce jour. » A vrai dire, et selon notre interlocuteur, toutes les démarches ont été entreprises pour la régularisation de leur situation. Mardi dernier, le chef de daïra en compagnie du SG de l'APC d'Oran s'étaient déplacés sur les lieux et une réunion avait été tenue afin de se pencher sur le dossier et dégager les solutions qui s'imposent, pour leur régularisation. Des réponses devaient être apportées pour répondre aux attentes des concernés mais malheureusement rien n'a été fait, souligne-t-on. Ainsi et après la régularisation, il y a quelques mois, des salaires impayés de l'année 2018, le collectif attend toujours le versement des 7 mois de l'année 2019, et les quelques mois des années 2015 et 2016. Pour rappel, les concessionnaires privés chargés de la collecte des ordures ménagères avaient observé plusieurs grèves illimitées pour dénoncer le non-versement des arriérés de créances impayées. Les différentes tentatives entreprises pour parvenir à un terrain d'entente avec les responsables locaux n'avaient pas abouti, ce qui justifiait ce mouvement de contestation, avaient signalé les concernés, lors de ce débrayage. Les grévistes avaient immobilisé leurs camions poubelles tout au long de l'artère qui donne sur leur parc, à Akid Lotfi. En début d'année, des groupes de travail ont été installés à la demande de l'ex-wali d'Oran pour étudier et prendre en charge l'ensemble des préoccupations de travailleurs de la commune dont celui soulevé par les concessionnaires privés chargés de la collecte des ordures ménagères et sous-traitants de l'APC d'Oran. Cette décision a été prise lors de la visite de l'ex- wali d'Oran au siège de la division de l'Hygiène et de l'Assainissement (DHA). Face aux doléances du collectif qui s'articulent autour de la régularisation des salaires impayés, le wali d'Oran a rassuré que tous les problèmes posés seront traités par ces groupes de travail, ce qui permettra de répondre aux attentes du personnel. Dans ce registre, l'ex-chef de l'exécutif a précisé que des enveloppes budgétaires seront débloquées en fonction des moyens dont dispose la wilaya pour résoudre le problème des salaires impayés des concessionnaires privés chargés de la collecte des ordures ménagères, sachant bien que la wilaya d’Oran a débloqué plus de cinq subventions à l'APC d'Oran qui n'arrive plus à se relever par manque de moyens financiers. Ces mesures ont permis la régularisation des salaires impayés de l'année 2018, indique-t-on. Par ailleurs, un nouveau cahier des charges fixant les clauses de sous-traitance avec la commune d'Oran a été élaboré par les services de l'APC d'Oran. Celui-ci fixe, désormais, de nouvelles conditions à savoir être en possession d'un camion doté d'un système de basculateur fixant également la tonne d'ordures ménagères ramassée à 1.700 DA.