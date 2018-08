COLLECTE DE SANG A L’OAIC A MOSTAGANEM : Les douces nuits avec les moustiques

Quand la nuit tombe et que les fameux moulins de l’Office des Céréales (OAIC) s’immobilisent et se gâtent d’un repos dans le calme valu après la moudre des tonnes de céréales et que le ciel s’étoile illuminant de tous les projecteurs LD de l’Epic Mosta propre , le doux vent des pressoirs invite les moustiques , papillons et petits insectes à tenir compagnie aux heureux voisins de l’OAIC , pour leur porter assistance et remerciements pour leur patience méritée. Accueillis en fanfare accompagnés de la musique de l’orchestre des motos de grosses cylindrées et les klaxons des voitures des fils à Papa, les moustiques sont là chez nous, dans nos lits, dans nos frigidaires, dans nos plats, sur nos oreillers pour caresser notre malaise et nous aider à aller rejoindre les bras de Morphée pour une nuit douce ! Mais avant qu’ils viennent nous piquer de leur bon somnifère, ces reines volantes avides de chair fraîche, doivent visiter nos plats, goûter de notre spaghetti, de nos fruits, et boire un coup de notre Coca cola. Heureusement pour nous, plus généreuses comme elles sont, elles font le plein à notre cuisine avant de nous rejoindre au lit. La douleur est telle que tu ne sais plus si tu dois pleurer, courir ou hurler. La nuit est trop longue et l’habitude et notre coutume de recevoir ces hôtes, nous a fait oublier le sens de la douleur : pleurer, courir, hurler ou passer la nuit dehors on ne sait plus quoi faire ! Gémir pour notre pauvre destinée d’avoir habité près de l’OAIC, faire un sit-in pour demander à ces moustiques d’aller visiter la résidence du wali, et les maisons des autres responsables pour contribuer à l’opération de la collecte du sang lancée par ces moustiques contre des citoyens en manque de protéines et vitamines après l’envolée du poulet et de la sardine afin de sentir de près le mal que nous vivons et vivre une nuit douce sous leurs toits climatisés .