COLERE DES MEDECINS : Le ministre appelle au dialogue !

Des médecins matraqués, l’opinion publique choquée, et les réseaux sociaux dessinent un avenir sombre pour l’Elite algérienne. Le conseil de l’ordre bouge, et la contestation des résidents gagne du terrain à travers les hôpitaux du pays et élire ce mardi journée nationale de protestation. Pied du mur, le ministre de la santé Hasbellaoui, tardivement appelle, à « un dialogue responsable et constructif. » Il a fallu que les médecins résidents, soutenus par différents corps médicaux, recourent à la grève depuis aujourd’hui pour que le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, pourtant lui-même médecin, daigne les inviter au dialogue. Mieux tard que jamais, M. Mokhtar Hasbellaoui a affirmé ce lundi qu’il était disposé à discuter avec les représentants des médecins-résidents pour trouver des solutions à leurs revendications :«Nous tenterons de trouver les solutions idoines à tous les problèmes dans le cadre d'un dialogue objectif, constructif et responsable», a dit le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue de la présentation du bilan des activités budgétaires de son secteur pour l'année 2015 devant la commission des Finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN). S’agissant de leurs revendications, les jeunes médecins réclament une révision de leur statut qui les astreint à un service civil obligatoire de deux à quatre ans – pour lequel ils sont affectés dans une région reculée du pays et sans lequel ils ne peuvent obtenir leur diplôme – puis au service militaire d’un an sans aucune possibilité de dispense. Ils s’estiment de ce fait victimes de discriminations par rapport aux autres citoyens algériens.