COA : La candidature de l’ex-ministre Bernaoui rejetée

La candidature de l’ancien ministre de la Jeunesse et des sports, Raouf Salim Bernaoui, à la présidence du Comité olympique et sportif algérien (COA) a été rejetée. En effet, le bureau exécutif du COA qui a validé, jeudi 3 septembre, quatre dossiers de candidature pour le poste de président dont l’assemblée générale élective (AGE) aura lieu le 12 septembre, a rejeté celle de Bernaoui. La candidature de Bernaoui a été rejetée par les membres du bureau exécutif du COA, conformément à l’ordonnance n 07-01 du 1er mars 2007, relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions pourrait constituer un obstacle à sa candidature. Cette ordonnance stipule dans son article 3 qu’il est interdit aux agents publics occupant des fonctions supérieures de l’Etat « d’exercer, pendant une période de deux années, une activité professionnelle ou de consultation ou détenir des intérêts directs ou indirects auprès d’entreprises ou d’organismes dont ils ont eu à assurer un contrôle ou une surveillance, à conclure un marché ou à émettre un avis en vue de la passation d’un marché, ainsi qu’auprès de tout autre entreprise ou organisme opérant dans le même domaine d’activité ». Rappelons que Bernaoui avait déclaré, sur le plateau de la chaine Ennahar TV, qu’il était inéligible pour le poste de président du COA, en raison du fait qu’un ministre demeure en congé spécial, mais malgré cela il a présenté sa candidature.