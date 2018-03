CNR MOSTAGANEM : Lancement de l’opération ‘’régularisation des pensions’’

Poursuivant son action de redressement, en faveur de l’amélioration du service public, lui a permis la mise en œuvre d’une stratégie adaptée aux défis spécifiques se passe dans de bonnes conditions. Actuellement, l’Agence locale de la CNR de Mostaganem est en train de plancher sur l’apurement des dossiers de retraite avec diligence et vient d’entamer une grande opération de mise à jour des pensions de retraite. A cet égard, il a été demandé aux pensionnés de fournir aux services locaux de la CNR, dans les meilleurs délais possibles, un document officiel, base de calcul des autres éléments financiers qui se greffent à la pension de base, proprement dite. En l’occurrence, c’est une « fiche familiale » que devront fournir les retraités à leur Caisse rapidement pour que la perception de la prochaine pension ne puisse pas souffrir de retard. Dans ce cadre, l’agence locale de Mostaganem a déployé des efforts considérables pour l’assainissement global de sa structure sur tous les volets. Une réorganisation a été opérée en douceur, avec la souplesse et la finesse, par le jeune et dynamique directeur ce cette agence qui a connu, par le passé, quelques soucis. Comme le côté « Finances » reste le talon d’Achille de toutes les Caisses à caractère social, la CNR n’échappe pas à la nécessité de gérer rigoureusement chaque centime de son budget tant pour son bon fonctionnement que pour s’acquitter des prestations mensuelles au titre du versement des pensions de retraite. Les pensionnés retardataires, dans la fourniture de leur ‘’fiche familiale’ ’se doivent d’activer pour éviter de ralentir cette opération de mise à jour de leur décompte et ce, dans leur propre intérêt.