CNR DE MASCARA : Des mesures apaisantes pour les retraités

Désormais, les retraités, ne recevront plus de convocations pour une demande d'une quelconque pièce afin de régulariser leur situation administrative ou financière. Des procédures qui ont été toujours jugées bureaucratiques, et qui vont disparaître au fil des jours, tant de nouvelles opérations vont voir le jour. Ceci consistera en une messagerie électronique, un grand moyen de contact qualifié de plus fiable et aux avantages divers telle la rapidité dans le traitement des dossiers, ce qui allégera à coup sûr les guichets, surchargés par les citoyens. C'est d'ailleurs, un autre avantage qui rentre dans le cadre de la lutte contre la covid-19 et le respect des mesures préventives dont la distanciation sociale. Parlant d'innovation dans les relations avec les retraités, ces derniers seront exemptés de présentation des différentes pièces d'état civil. Le directeur de wilaya, monsieur Kaddour Cherif Mokhtar a fait savoir que ses services, disposent d'un portail électronique qui leur permet à partir d'un fichier établi par le ministère de l'intérieur, de se procurer des pièces comme les extraits de naissance ou de décès des effectifs qu'ils gèrent. Le projet étant en phase finale, et pour être joignables à tout moment, les retraités ont été conviés à communiquer leurs numéros de téléphone aux services de la caisse nationale des retraités, qui a reçu la réponse à l'appel, de 35.000 retraités, soit près de la moitié du total des retraités de la wilaya de Mascara. Le reste est attendu incessamment. Pour rappel, l'on compte plusieurs antennes de la CNR, implantées à Mascara, Tighennif, Mohammadia, Oued-El-Abtal, Zahana, Sig, Ain-Fekan, et Ghriss qui gèrent plus de 76.000 dossiers. Deux autres antennes, sont en projet, l'une à Oued-Taria et l'autre à Bouhanifia.