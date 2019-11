CNR DE CONSTANTINE : Bientôt un site électronique pour la délivrance des documents

Un site électronique destiné à la délivrance des documents administratifs des retraités sera mis en place prochainement par l’agence locale de la caisse nationale des retraites de Constantine, selon le directeur local de cette agence, Tahar Farès. S’exprimant en marge des journées portes ouvertes sur cette caisse, organisées à la maison de la culture M’hamed El-Yazid de la commune d’El-Khroub, le même responsable a précisé à l’APS que ce site permettra d’alléger les procédures administratives aux retraités et d’éliminer les longues files d’attente pour obtenir des documents, en particulier les certificats d’affiliation et non affiliation à la caisse, ainsi que la fiche de paie, soulignant que cette procédure s’inscrit dans le cadre de la modernisation des services. Cette application concernera également le dépôt de dossiers de départ à la retraite par des personnes ou des entreprises, ce qui permettra de réduire les coûts de cette caisse et de garantir la rapidité de la prestation des services, selon le même responsable. Ces journées «portes ouvertes» de deux jours à travers les grandes daïras de la wilaya à l’instar de celle de Hamma Bouziane et à la maison de la culture Malek Haddad, dans le cadre de la stratégie de la caisse visant à rapprocher l’administration des citoyens, assurer la diffusion de l’information au profit des retraités et les ayants-droit sur les différents services, ainsi que la sensibilisation à l’importance de renouveler chaque année divers documents administratifs pour la continuité du versement des pensions, ajoute M. Farès.