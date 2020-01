CNAS TISSEMSILT : Sensibilisation des employeurs sur la déclaration annuelle des salaires

La Caisse nationale d’assurances sociales (CNAS) de Tissemsilt a lancé depuis le premier du mois en cours et jusqu’au 31 janvier une large compagne de sensibilisation au profit des employeurs dans le but de leur faire connaître ou rappeler l’obligation des cotisations. Selon les organisateurs de cet événement, l’agence CNAS de Tissemsilt compte par cette activité vulgariser les mesures incitatives mises en place au profit des employeurs des différents secteurs concernant le dépôt de déclaration annuelle des salaires et des salariés ainsi que le dépôt électronique via le portail électronique chose qui permettra aux déclarants de profiter des nouvelles technologies de l’information. L’agence CNAS de Tissemsilt qui s’est déjà lancée dans l’opération en impliquant plusieurs partenaires, invite les employeurs à déposer la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS 2019), en ligne via un portail propre à la caisse mais surtout dans le temps imparti qui est la fin du mois en cours. Les employeurs n’ayant pas encore récupéré chacun son mot de passe pour l’accès à ce portail sont invités à se rapprocher des services du recouvrement qui leur permettent d’accéder à leurs espaces privés de Télé déclaration. Enfin, les organisateurs précisent que parmi les buts recherchés de cette opération qui en réalité ne date pas de cette année, c’est de mettre fin à toutes les formes de la bureaucratie et d’attente des employeurs au niveau des agences.