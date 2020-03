CNAS TIARET : Un guichet mobile pour les régions enclavées

La CNAS de la wilaya de Tiaret, en étroite collaboration avec l'agence CASNOS, vient de mettre un guichet ‘’ mobile ‘’unique à la disposition des populations des régions enclavées et déshéritées se trouvant sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret. Il est opérationnel à compter du 1er mars, apprend-on auprès du responsable de cellule de la communication, Mr Kouadria Amine. Ce dernier ajoute que ce guichet aura un grand impact pour éviter à la population concernée des déplacements et ce, afin de percevoir les prestations. En ce sens, la CNAS, a mobilisé tous les moyens logistiques et humains pour pouvoir mener à bien, cette opération unique en son genre. Doté de moyens informatiques très avancés, relié directement au réseau internet, il est utile de précisé que ce guichet est mobile. Notre interlocuteur ajoute que ce guichet est accompagné d’un médecin, relevant du service de contrôle médical, d’un responsable des prestations à savoir : les congés de maternité, et l'actualisation d'autres prestations, relatives à la carte chiffa, ainsi que l'actualisation d'autres prestations, à l'exemple de la déclaration à distance, concernant les opérateurs économiques .Notre source, nous informe que le responsable de la cellule d’écoute accompagne ce guichet ,pour mettre à la disponibilité des personnes en quête d'informations. Pour rappel, la CNAS de Tiaret, est composée de 11 agences de paiement, réparties à travers le territoire de la wilaya et le guichet unique se verra affecté à la couverture des régions enclavées et déshéritées. Il est utile de rappeler, qu’au niveau de la CNAS de Tiaret, l’on recense 300.000 assurés sociaux et plus de 6.000 opérateurs économiques.