CNAS SIDI BEL ABBES : La télé-déclaration, thème d'une journée d'information

Les responsables de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés de Sidi Bel Abbès, ont organisé dimanche dernier, une journée d'information et de sensibilisation, au profit des journalistes et correspondants, sur la télé -déclaration, autrement dit la déclaration des salaires et des salariés (DAS 2019). Cette journée, ayant drainé une forte assistance a été présidée par le chef de service de contrôle des employeurs, avec la collaboration fructueuse du chef de division de recouvrement et la chargée de la cellule d'information et de communication. L'objectif principal serait de sensibiliser l'ensemble des employeurs à procéder à la déclaration annuelle des salaires et salariés, une procédure qui prendrait fin jusqu'à la fin du mois en cours et ce, par le biais du portail de la télé-déclaration se trouvant sur le site Web de l'agence. Cette opération indispensable, est vite effectuée évitant de surcroit les déplacements, les chaînes interminables ainsi que les fameux documents en papier. Ceci dit, les employeurs ne disposant pas encore de mot de passe d'accès à ce service, seraient appelés à se rapprocher des services du recouvrement afin d'avoir accès à l'espace télé -déclaration. Le chef de service de contrôle des employeurs a rappelé que 3681 employeurs avaient déposé la DAS , l'année écoulée, souhaitant que ce chiffre soit grossi.