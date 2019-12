CNAS SIDI BEL ABBES : L'espace El-Hanna, thème d'une campagne de sensibilisation

Les responsables de la Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS) de Sidi Bel Abbès, ont lancé mardi 17 et mercredi de la semaine passée, deux louables campagnes de sensibilisation et de vulgarisation, apprend-on de l'un des chefs de services concernés. La première action, organisée au profit des élèves stagiaires et apprentis des centres et autres annexes de la formation et l'enseignement professionnels. Elle a pour objectif principal d'intervenir en amont en direction des futurs travailleurs afin de leur apprendre , leur inculquer les connaissances et les pratiques nécessaires dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La seconde initiative, rentrant dans le cadre d'une stratégie méthodologique de la CNAS ,porte sur de bonnes actions visant tout simplement l'allègement des procédures administratives et l'amélioration de la fonction publique, avec l'usage indéniable des moyens technologiques et modernes de l'information et la communication. Les mêmes services de la CNAS ont organisé jeudi 19 décembre ,une autre campagne d'information et de sensibilisation à grande échelle, destinée aux assurés sociaux et leurs ayants droits, sur les prestations du service du nouvel espace électronique dit "El Hanaa".Cet espace propose des démarches avec l'agence ,en bénéficiant des informations sur le site Web mais également avec l'application via les smartphones.