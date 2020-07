CNAS SIDI BEL ABBES : Intégration de deux espaces de modernisation des prestations

La CNAS de Sidi Bel Abbès, à l'instar des autres caisses, vient de lancer deux campagnes de sensibilisation et d'information sur "El-Hanaa" et "Arracom", deux espaces numériques visant à alléger les formalités administratives, améliorer et moderniser ses services au moyen de technologies de pointe, indique un communiqué émanant des services concernés. Le premier espace, en l'occurrence ''El Hannaâ rentre dans la numérisation et le téléchargement par les assurés sociaux du document d'affiliation, à travers le lien el hanaa.cnas.dz. Avec cet espace, les responsables de la CNAS s'attachent à simplifier et réduire les formalités administratives et veillent à une prise en charge adaptée aux préoccupations des usagers et ce, avec le recours aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Grâce à ce dispositif qualitatif, relatif à la numérisation de la gestion, on compte offrir la possibilité à l'ensemble des employeurs et administrations publiques, collectivités locales d'authentifier toute attestation d'affiliation et se passer progressivement de la délivrance des pièces au niveau des guichets en évitant aux citoyens, toute contrainte de déplacement vers l'agence. Quant à la seconde campagne de vulgarisation qui bat d'ailleurs son plein et doit prendre fin le 16 juillet en cours, elle porte sur la plateforme "Arracom", lancée au profit des assurés, à partir du lien Arracom.mtess.gov.dz.Elle concerne toutes les préoccupations et revendications des usagers. Les citoyens, experts universitaires, chercheurs, syndicalistes et autres associations, sont appelés, à travers l’espace Arracom, comme l'indique son nom, à donner leurs avis sur les prestations fournies, ajoute le communiqué. Les opinions et propositions collectées devraient faire ensuite l'objet d'une étude judicieuse menée généralement par des spécialistes en la matière, en vue de prendre éventuellement toutes les mesures adéquates, susceptibles de répondre aux attentes des citoyens, conclut le communiqué.